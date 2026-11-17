Am Montagvormittag wurde ein geparktes Fahrzeug in einem Parkhaus am Willy-Brandt-Platz an beiden Seiten beschädigt. Die Polizei sucht Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Die Beschädigung ereignete sich am 16. November 2026 zwischen 9.00 und 11.30 Uhr. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zerkratzten die linke und rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand.

Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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