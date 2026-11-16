In der Augsburger Innenstadt ist ein Pkw zerkratzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Wagen wurde am Freitag (13. November 2026) zwischen 5.45 Uhr und 14.30 Uhr in der Bert-Brecht-Straße beschädigt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zerkratzten das Fahrzeug vermutlich mit einem spitzen Gegenstand.

Der Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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