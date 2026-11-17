Polizeipräsident Martin Wilhelm und Generalmusikdirektor Prof. Johann Mösenbichler haben am 17. November 2026 in der Augsburger Synagoge einen Spendenscheck an Alexander Mazo überreicht.

Die 4.700 Euro kommen der Sanierung der Synagoge in der Halderstraße zugute. Mazo ist Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg.

Die Spendensumme stammt aus dem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern am 25. Oktober 2026. Das Konzert in der Synagoge wurde vom Polizeipräsidium Schwaben Nord veranstaltet.

Unter dem Titel „Klänge der Verbundenheit“ bildete es den feierlichen Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Polizei gegen Antisemitismus“ und setzte ein Zeichen für ein friedliches Miteinander.

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