Nach dem Tötungsdelikt an einer 67-jährigen Frau in Lauingen hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen Totschlags gegen ihren 37-jährigen Sohn erlassen.

Die Polizei nahm den 37-Jährigen am Montagvormittag (16. November 2026) in einer Wohnung am Tatort widerstandslos vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei ihm um den Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei Dillingen übernahm die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts.

37-Jähriger in Justizvollzugsanstalt gebracht

Am Dienstag (17. November 2026) wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 37-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Motiv und die näheren Umstände der Tat sind weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der 37-Jährige und die 67-Jährige besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit.

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