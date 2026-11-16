In Lauingen ist am Montagvormittag eine 67-Jährige in einer Wohnung einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Die Polizei nahm ihren 37-jährigen Sohn als Tatverdächtigen vorläufig und widerstandslos fest.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt wegen eines Tötungsdelikts gegen den 37-Jährigen. Das Motiv und die näheren Umstände der Tat sind bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Der 37-Jährige und die 67-Jährige besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit.

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