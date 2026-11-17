Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, zeigt sich nach der Veröffentlichung von Millionen internen Mails und Dokumenten selbstkritisch. „Wenn man heute auf die Vorgänge schaut, hinterfragt man natürlich, ob man etwas anders hätte machen können“, sagte er dem „Handelsblatt“ (Mittwochausgabe).

Nach seiner Amtsübernahme 2018 sei die Lage der Bank allerdings komplex gewesen. „Rückblickend kann man immer sagen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht anders hätte priorisieren können“, sagte Sewing. „Ich bin nicht fehlerfrei.“ Der Kurs habe aber „immer gestimmt und stimmt weiterhin“.

Ein Rechercheverbund unter Beteiligung der „Financial Times“, „Spiegel“, „ZDF“ und „Paper Trail Media“ hatte unter Berufung auf Millionen von Daten unter anderem berichtet, dass die Bank noch kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine eine Ausweitung ihres Geschäfts in Russland vorangetrieben habe. Zudem habe sich Sewing kritisch über interne Kontrollmechanismen zur Kundenüberprüfung geäußert, hieß es.

Sewing wehrte sich jedoch gegen den Vorwurf, er persönlich habe das Risikomanagement vernachlässigt. „Bei der Kundenprüfung habe ich gefragt, ob ein Privatkunde denselben aufwendigen Ablauf braucht wie ein Großunternehmen mit 300 Tochtergesellschaften.“ Ihm sei es um Effizienz gegangen, sagte er. „Das heißt nicht, dass ich Risiken beiseiteschieben wollte.“

Bei den vom Datenleck betroffenen Kunden habe die Bank sich entschuldigt. „Ich habe auch persönlich eine Reihe von Gesprächen geführt“, sagte Sewing. „Die Kunden reagieren sehr besonnen, auch wenn sie natürlich nicht erfreut sind“, so der Vorstandschef.

Mit größeren finanziellen Folgen etwa wegen Klagen rechnet die Bank nicht. „Ausschließen lässt sich nie etwas. Aber nach allem, was wir heute wissen, und wie wir die genannten Themen schon seinerzeit abgearbeitet haben, erwarten wir keine nennenswerten finanziellen Folgen, wenn es überhaupt Auswirkungen gibt“, so Sewing.