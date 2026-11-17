Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag (16. November 2026) zwischen 12.30 Uhr und 22.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Hertzstraße in Bobingen und durchwühlten mehrere Schränke.

Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Beuteschaden ist, wird noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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