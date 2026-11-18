Am Mittwoch hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.736 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Zalando, die bis kurz vor Handelsschluss mit über zwei Prozent kräftig zulegten, gefolgt von den Papieren von Vonovia und von Continental. Am Ende der Kursliste standen dagegen die Anteilsscheine von SAP, die bis kurz vor Handelsschluss mit mit über drei Prozent sehr stark im Minus waren, gefolgt von den Papieren der Commerzbank und der Deutschen Bank.

„Die Pessimisten haben kurzfristig das Ruder übernommen und drücken den deutschen Leitindex weiter nach unten“, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Von einem regelrechten Ausverkauf könne allerdings keine Rede sein. „Das Handelsvolumen bleibt überschaubar und der Verkaufsdruck hält sich insgesamt in Grenzen. Vielmehr scheint der deutsche Aktienmarkt derzeit unter einem ausgeprägten Käuferstreik zu leiden. Die Investoren halten sich zurück und greifen nur noch äußerst selektiv bei einzelnen Aktien und Branchen zu“, so der Marktanalyst weiter.

Die Zurückhaltung habe vor allem mit den wieder aufgeflammten Zinsängsten in den USA zu tun. „Nach den zuletzt überraschend hohen Inflationsdaten wächst die Sorge, dass die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik weiter straffen könnte. Die Aussicht auf zusätzliche Zinserhöhungen belastet inzwischen nicht nur die Aktienmärkte, sondern hinterlässt auch bei den Edelmetallen deutliche Spuren. Gold und Silber geraten unter Druck, da steigende Anleiherenditen die Attraktivität unverzinslicher Anlagen verringern. Die Nervosität erfasst damit zunehmend mehrere Anlageklassen“, so Lipkow.

Entsprechend gespannt warteten die Investoren auf das am heutigen Mittwoch anstehende Sitzungsprotokoll der Fed. „Nach den jüngsten Inflationsüberraschungen dürfte jedes Wort auf mögliche Hinweise für weitere Zinsschritte untersucht werden. Sollten sich die Währungshüter zunehmend besorgt über den anhaltenden Preisdruck zeigen, könnte dies die Erwartungen an eine restriktivere Geldpolitik weiter verstärken. Für die Aktienmärkte wäre das eine zusätzliche Belastung, zumal die zuletzt deutlich gestiegenen Bewertungen vieler Unternehmen ohnehin kaum noch Spielraum für Enttäuschungen lassen“, so der Marktanalyst.

Besondere Aufmerksamkeit gelte heute auch dem Handelsverlauf der Nvidia-Aktie. „Nach den äußerst überzeugenden Quartalszahlen muss sich nun zeigen, ob die Investoren dem Halbleiterkonzern weiterhin die Treue halten oder die positiven Nachrichten für einen weiteren Positionsabbau nutzen. Zusätzliche Bedeutung erhält diese Entwicklung durch den für morgen angekündigten Börsengang von Anthropic. Die Aufnahme des Handels und insbesondere die Reaktion der Anleger auf die Bewertung des KI-Unternehmens dürften zu einem wichtigen Stimmungstest für die gesamte Branche werden“, sagte Lipkow.

Für den Dax bleibe die Ausgangslage vorerst schwierig. „Der Rückfall unter 26.000 Punkte ist zwar ein negatives technisches Signal, angesichts der geringen Handelsumsätze aber noch kein Beleg für eine breit angelegte Verkaufswelle. Das eigentliche Problem liegt derzeit auf der Nachfrageseite. Solange die Investoren angesichts der Zinsrisiken und der Unsicherheit im Technologiesektor kaum bereit sind, neue Positionen aufzubauen, können bereits kleinere Verkaufsaufträge größere Kursbewegungen auslösen“, so der Marktanalyst.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0965 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9120 Euro zu haben.

Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.738 US-Dollar gezahlt (-2,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 109,60 Euro pro Gramm.

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