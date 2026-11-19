Wegen einer geplanten Trauerfeier müssen sich Verkehrsteilnehmer am Samstag, 21. November 2026, ab etwa 7 Uhr im Raum Rottenburg an der Laaber, Türkenfeld, Neufahrn in Niederbayern und Inkofen auf erhöhtes Verkehrsaufkommen, Verkehrsbehinderungen und zeitweise Sperrungen einstellen.

Die Polizei wird mit einer erhöhten Zahl an Einsatzkräften vor Ort sein, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Verkehrsteilnehmer sollen den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen und die Verkehrshinweise sowie ausgewiesene Park- und Halteverbotszonen beachten.

Parken in Rottenburg, Shuttle nach Inkofen

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Volksfestplatz an der Georg-Pöschl-Straße in 84056 Rottenburg an der Laaber. Von dort wird ab etwa 8.30 Uhr ein kostenloser Shuttle-Bus-Verkehr eingerichtet.

Flugbeschränkungszone für Drohnen

Für den Bereich Inkofen wurde wegen der Trauerfeier eine temporäre Flugbeschränkungszone eingerichtet. Drohnen dürfen das Gelände grundsätzlich nicht überfliegen. Ausgenommen sind Flüge zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben oder mit entsprechender behördlicher Genehmigung.

Die Polizei wird bei Bedarf eine Drohne zur Verkehrsbeobachtung einsetzen, um mögliche Verkehrsbehinderungen frühzeitig zu erkennen und Verkehrslenkungsmaßnahmen zu veranlassen. Das Fluggerät steht ausdrücklich nicht im Zusammenhang mit der Veranstaltung und wird sich stets in ausreichendem Abstand befinden.

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