Nach vier Wochen Pause wegen der Frauen-Weltmeisterschaft nimmt die Deutsche Frauen-Eishockey-Liga (DFEL) am Wochenende den Spielbetrieb wieder auf. Der ECDC Memmingen tritt am Samstag um 19 Uhr beim ERC Ingolstadt an.

Memmingen reist als Tabellenführer an

Für die Memmingerinnen ist es das erste Ligaspiel seit dem knappen 1:0-Sieg gegen Ingolstadt im Penaltyschießen unmittelbar vor der Pause. Nach neun Spieltagen führt der ECDC die Tabelle mit 23 Punkten an. Berlin folgt nach zehn Partien mit 21 Punkten, Mannheim hat ebenfalls zehn Spiele absolviert und 20 Zähler gesammelt. Ingolstadt steht mit vier Punkten aus sieben Begegnungen auf Rang fünf.

Acht Memmingerinnen bei der Weltmeisterschaft

Vier Wochen lang stand die Frauen-Weltmeisterschaft in Dänemark im Mittelpunkt des Fraueneishockeys. Acht Memmingerinnen gehörten zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, die ihre Vorrunde hinter den USA auf Platz zwei abschloss. Im Viertelfinale unterlag das Team Finnland und belegte im Endklassement den fünften Rang. Damit verbesserte sich die Mannschaft gegenüber den vergangenen Turnieren.

Aus Memminger Sicht wurde das Turnier von der schweren Verletzung der Stürmerin Kristin Schmid überschattet. Sie wird dem ECDC mehrere Wochen fehlen.

Fünf Auswärtsspiele bis zur Weihnachtspause

Bis zur nächsten Pause über Weihnachten stehen für die Indians noch fünf Auswärtsspiele und zwei Heimpartien an. „Unser Ziel ist es, als Tabellenführer ins neue Jahr zu gehen“, sagt ECDC-Headcoach Jim Nagle.