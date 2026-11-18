Unbekannte haben erneut an mehreren Orten in Bamberg linkspolitische Schriftzüge und Symbole hinterlassen. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 15.000 Euro.

Betroffen sind unter anderem die Hartmannstraße, die Zollnerstraße, die Weißenburgstraße im Bereich des Platzes der Menschenrechte sowie die Eckbertstraße und die Dürrwächterstraße. Die Unbekannten besprühten Hausfassaden, Kabelverteilerkästen, einen Zigarettenautomaten, ein Tor, Sitzgelegenheiten und Mülleimer. Dabei verwendeten sie überwiegend schwarze und pinkfarbene Sprühfarbe.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die verdächtige Personen an den betroffenen Orten beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

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