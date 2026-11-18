Vier bislang unbekannte Täter sind in den frühen Morgenstunden mit einem roten Golf in ein Juweliergeschäft in Erding gefahren und haben Schmuck aus den Vitrinen entwendet.

Der Einbruch ereignete sich in der Haager Straße. Kurz nach 4 Uhr gingen bei der Polizei Notrufe und Alarmierungen ein. Die Täter verschafften sich mit dem Fahrzeug gewaltsam Zugang zum Geschäft, räumten die mit Schmuck bestückten Vitrinen innerhalb weniger Minuten leer und flüchteten anschließend zu Fuß. Wie hoch der Wert der Beute ist, steht noch nicht fest.

Eine Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers blieb bislang ohne Erfolg. Den roten Golf ließen die Unbekannten am Tatort zurück. Die daran angebrachten rumänischen Kennzeichen waren zuvor in Buch am Buchrain entwendet worden. Bei der Tat trugen die Täter Umhängetaschen.

Die Kriminalpolizei Erding bittet um Hinweise. Gesucht werden insbesondere Beobachtungen zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr in der Haager Straße und den umliegenden Nebenstraßen. Auch Personen, die in diesem Zeitraum dort geparkt hatten und über Dashcam-Aufnahmen verfügen, werden gebeten, tatrelevante Aufnahmen der Polizei zur Verfügung zu stellen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08122-968-0 entgegen. Die Ermittler bitten zudem um Angaben zum Diebstahl der rumänischen Kennzeichen in Buch am Buchrain.

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