In Neutraubling ist in der Nacht zum 18. November 2026 ein Pkw vollständig ausgebrannt. Ein Zeuge beobachtete zuvor einen dunkel gekleideten Mann, der vom späteren Brandort weglief.

Der Polizei wurde der brennende Wagen gegen 04:00 Uhr in der Neudeker Straße gemeldet. Nach Angaben des Zeugen hörte er von seinem Balkon aus zunächst einen dumpfen Schlag. Unmittelbar danach sah er den Mann weglaufen. Wenige Sekunden später stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Der Pkw brannte vollständig aus, es entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr Neutraubling löschte den Brand. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und zu den näheren Umständen übernommen.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wer zur genannten Zeit im Bereich der Neudeker Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem dunkel gekleideten Mann geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 melden.

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