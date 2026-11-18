Eine 85-Jährige ist in Schliersee Opfer eines falschen Polizeibeamten geworden. Ein unbekannter Abholer entriss ihr am Dienstag, 17. November 2026, kurz vor 12 Uhr eine Tasche mit Münzen und flüchtete.

Die Seniorin war am Dienstagvormittag telefonisch kontaktiert worden. Der Anrufer behauptete, ihr Wohnhaus könne Ziel von Einbrechern werden. Deshalb müsse sie ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen. Der Wert der Münzen ist bislang unbekannt.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Der Abholer wird als Mann mit blassem Gesicht, schwarzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Er flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben hat die Ermittlungen unter Sachleitung der zuständigen Staatsanwaltschaft übernommen.

Die Ermittler fragen, wer am 17. November gegen 12 Uhr im Bereich der Rathausstraße in Schliersee verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat. Hinweise können sich auch auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Vorfeld der Tat beziehen. Informationen nimmt die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben unter der Telefonnummer 0861/98730 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizei warnt vor Schockanrufen

Nach Angaben der Polizei werden insbesondere Seniorinnen und Senioren weiterhin Opfer solcher Betrugsanrufe. Die Täter fordern dabei häufig die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen an vermeintliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ermittlungsbehörden niemals telefonisch zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen auffordern. Betroffene sollen sofort auflegen und den Polizeinotruf 110 wählen. Unbekannten Personen sollten weder an der Wohnadresse noch im öffentlichen Raum Bargeld oder Wertgegenstände übergeben werden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Oberbayern Süd