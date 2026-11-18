Die Oberpfälzer Polizei und der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) haben eine Präventionsaktion aus den 1980er-Jahren neu aufgelegt. Im Mittelpunkt stehen zwei Aufkleber mit Botschaften gegen Alkohol und Drogen beim Fahren.

Die Motive tragen die Sprüche „Bsuffa Spatzl fahrst ned!“ und „High Spezl fahrst ned!“. Der bekannte Spruch geht auf eine Verkehrssicherheitsaktion des damaligen Polizeipräsidiums Niederbayern/Oberpfalz zurück und greift die Anrede „Spatzl“ aus der bayerischen Kultserie „Monaco Franze – Der ewige Stenz“ auf.

Anlässlich des 100. Geburtstags von Helmut Fischer am 15. November 2026 wurde neben dem historischen Alkohol-Motiv ein neuer Aufkleber mit Drogenbezug aufgelegt. Fischer, der in der Serie den „Monaco Franze“ spielte, hatte sich den ursprünglichen Aufkleber in den 1980er-Jahren persönlich in Regensburg abgeholt.

E-Scooter-Unfälle in der Oberpfalz nehmen zu

Die Aktion wurde am 18. November im Rahmen einer E-Scooter-Kontrollaktion mit Präventionsstand in der Innenstadt von Weiden in der Oberpfalz vorgestellt. Beamte kontrollierten Verkehrsteilnehmer, sprachen mit Bürgern und verteilten die ersten Aufkleber.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums wurden 2025 in der Oberpfalz 46,3 Prozent mehr Unfälle als im Vorjahr registriert. Vom 1. Januar bis zum 31. August 2026 wurden 198 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen aufgenommen. Das entspricht einem Anstieg von 46,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Polizei setzt deshalb weiterhin auf Prävention und regelmäßige Kontrollen.

Polizei gibt Tipps für E-Scooter-Fahrten

Die Polizei rät, vor jeder Fahrt den technischen Zustand des E-Scooters und den Versicherungsschutz zu überprüfen. Bremsen, Beleuchtung und Klingel müssen funktionieren. Außerdem sollte ein Helm getragen werden, der Leben retten kann.

Wer mit dem E-Scooter unterwegs ist, sollte nüchtern und allein fahren, hintereinander statt nebeneinander fahren und kein Smartphone in der Hand benutzen. Auch Vorfahrtsregeln und Ampeln sind zu beachten. Die Geschwindigkeit muss an die Verkehrsverhältnisse angepasst werden. Fehler beim Abbiegen, Vorfahrtsverstöße und nicht angepasste Geschwindigkeit können zu schweren Unfällen führen.

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