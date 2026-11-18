Nach einem betrügerischen Callcenteranruf übergab ein Geschädigter in Stein Bargeld und weitere Wertgegenstände an einen unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei veröffentlicht ein Überwachungsvideo und bittet um Hinweise.

Der Geschädigte erhielt am 26. August 2026 gegen 9 Uhr auf seinem Festnetzanschluss einen Anruf. Ein Mann gab sich als Professor einer Uniklinik aus und behauptete, beim Sohn des Angerufenen sei Krebs im Endstadium festgestellt worden. Für ein angeblich benötigtes, teures Medikament aus der Schweiz würden Kosten in sechsstelliger Höhe entstehen. Außerdem erkundigte sich der Anrufer nach Bargeld und Wertgegenständen.

Gegen 13.30 Uhr übergab der Geschädigte daraufhin an der Haustür seines Wohnanwesens in Stein eine größere Menge Bargeld sowie weitere Wertgegenstände an einen bislang unbekannten Mann. Der Abholvorgang wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Video wird aufgrund eines richterlichen Beschlusses veröffentlicht.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Wer Angaben zu dem Mann auf der Videoaufzeichnung machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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