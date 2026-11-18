Der Sozialverband Deutschland (SoVD) begrüßt die von der Koalition beschlossene Senkung der Stromsteuer, fordert aber zugleich eine weitergehende Entlastung von Geringverdienern bei den Energiekosten. „Die Senkung der Stromsteuer ist ein richtiger erster Schritt, denn gerade Menschen mit kleinen Einkommen geben einen besonders großen Anteil ihres Budgets für Strom aus und können sich energiesparende Geräte oft nicht leisten“, sagte Verbandschefin Michaela Engelmeier den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ (Donnerstagsuasgaben).

Die befristete Stromsteuersenkung allein sei jedoch keine langfristige Lösung. „Wir brauchen deshalb endlich ein sozial gerechtes Gesamtkonzept, das nicht nur kurzfristig entlastet, sondern insbesondere Menschen mit kleinen Einkommen dabei unterstützt, sich dauerhaft von hohen fossilen Energiekosten unabhängig zu machen“, mahnte die Verbandschefin. Bezahlbare Energie und Mobilität seien „Fragen der sozialen Gerechtigkeit“ und müssten „dauerhaft gesichert werden.“

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