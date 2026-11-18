Die US-Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 50.198 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.324 Punkten 0,2 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 dagegen zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.116 Punkten 0,4 Prozent im Plus.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend schwächer: Ein Euro kostete 1,0975 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9112 Euro zu haben.

Der Ölpreis ließ nach: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 91,71 US-Dollar, das waren 1,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 3.725 US-Dollar gezahlt (-3,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 109,11 Euro pro Gramm.

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