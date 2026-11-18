Ein 76-jähriger Münchner ist nach einem Verkehrsunfall auf dem Adenauerring in Perlach gestorben. Bei zwei weiteren Unfällen in München wurden drei Menschen verletzt. Außerdem berichtet die Polizei über Ermittlungen wegen illegalen Glücksspiels, einen Einbruch, einen Brand und Beratungstermine zum Einbruchschutz.

Tödlicher Unfall in Perlach

Am Dienstag, 17. November 2026, gegen 6:40 Uhr wurde ein 76-jähriger Münchner auf dem Adenauerring von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er später starb. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiterhin zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter 089 6216-3322 beim Unfallkommando zu melden.

Zwei weitere Unfälle mit Verletzten

Am Dienstag gegen 8:40 Uhr fuhr eine 70-jährige Münchnerin in Trudering-Riem rückwärts aus einer privaten Garage. Nach aktuellem Ermittlungsstand beschleunigte der Hyundai stark, drehte sich um 180 Grad und kam an einer Böschung zum Stehen. Die Fahrerin fiel bei geöffneter Tür aus dem Wagen und wurde teilweise darunter eingeklemmt. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beschädigt wurden außerdem der Pkw, ein Zaun und die Böschung. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Am Dienstag gegen 22:15 Uhr stießen am Innsbrucker Ring in Ramersdorf-Perlach zwei Volkswagen zusammen. Ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Nürnberger Land fuhr in Richtung Ottobrunner Straße. Ein 40-jähriger Münchner war in Gegenrichtung unterwegs und bog an der Einmündung nach links ab. Nach derzeitigem Stand missachtete der 64-Jährige das für ihn geltende Rotlicht. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der 64-Jährige kam nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus, der andere Fahrer wurde vor Ort behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; außerdem wurde ein Poller beschädigt. Der Sachschaden liegt im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ermittlungen wegen illegalen Glücksspiels

In einem Café an der Landsberger Straße in München-Laim vollzog die Polizei am Samstag, 8. November 2026, gegen 0:50 Uhr einen Durchsuchungsbeschluss. Vorausgegangen waren seit Juni laufende Ermittlungen wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel. Im Gastraum trafen die Einsatzkräfte rund 25 Personen an. An drei Spieltischen lagen unter anderem Handys, Spielkarten, Zigarettenschachteln, Taschen und Getränketabletts.

Gegen drei Tatverdächtige wurden Ermittlungen wegen des Veranstaltens unerlaubten Glücksspiels eingeleitet. Dabei handelt es sich um einen 62-jährigen Münchner und einen 61-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, beide mit türkischer Staatsangehörigkeit, sowie eine 40-jährige Frau mit litauischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der 61-Jährige und die 40-Jährige waren nach vorherigen Ermittlungen identifiziert worden und bei den Maßnahmen nicht vor Ort. Gegen 18 weitere Männer im Alter zwischen 28 und 69 Jahren leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren wegen der Beteiligung am illegalen Glücksspiel ein.

Die Einsatzkräfte stellten unter anderem Bargeld, Pokerchips und Kartendecks sicher beziehungsweise beschlagnahmten diese. Nach den erforderlichen Maßnahmen wurden alle Personen entlassen. Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung des Beweismaterials dauern an.

Einbruch und Brand

In Bogenhausen drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Dienstag, 17. November, zwischen 7:40 Uhr und 18:15 Uhr gewaltsam über eine Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und Bargeld. Als der 30-jährige Wohnungsinhaber nach Hause kam, traf er auf die Täter. Diese flüchteten mit der Beute zu Fuß. Der Mann nahm lediglich Stimmen wahr und konnte niemanden sehen.

Bei der Überprüfung des Hauses stellten Polizeikräfte außerdem fest, dass versucht worden war, eine weitere Wohnung gewaltsam zu öffnen. In diese Wohnung gelangten die Täter nicht. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren. Hinweise aus dem Bereich Effnerstraße, Asgardstraße und Cosimastraße nimmt das Kommissariat 53 unter 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Anwohner werden gebeten, vorhandene Überwachungskamera-Aufzeichnungen aus dem Tatzeitraum zu prüfen.

In einem Rohbau eines Einfamilienhauses in Pullach bemerkten Handwerker am Dienstag gegen 11:30 Uhr Rauch im Dachgeschoss. Die Feuerwehr stellte dort offene Flammen fest und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Brandursache ist noch ungeklärt; das Kommissariat 13 führt die weiteren Ermittlungen.

Polizei informiert über Einbruchschutz

Die Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) bietet im November in Sauerlach und Oberhaching kostenlose und unverbindliche Beratung zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen an. Die Infostände finden am Donnerstag, 19. November, von 10:00 bis 12:00 Uhr auf dem Wochenmarkt am Rathaus in Sauerlach sowie am Freitag, 20. November, von 13:00 bis 15:00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Oberhaching statt. Bürgerinnen und Bürger können sich dort über geeignete Sicherungsmaßnahmen informieren und Fragen zum Einbruchschutz stellen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium München