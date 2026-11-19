Für einige Menschen in Deutschland ist ein warmes Zuhause weiterhin nicht selbstverständlich. Im Jahr 2025 lebten rund 4,7 Millionen Menschen hierzulande in Haushalten, die nach eigener Einschätzung ihr Haus oder ihre Wohnung aus finanziellen Gründen nicht angemessen warmhalten konnten, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Das waren 5,7 Prozent der Bevölkerung. Der Anteil ist gegenüber dem Jahr 2024 leicht zurückgegangen. Damals hatte er bei 6,3 Prozent gelegen.

Deutschland liegt unter dem EU-Durchschnitt: In der Europäischen Union (EU) waren im vergangenen Jahr 8,8 Prozent der Bevölkerung nach eigener Einschätzung finanziell nicht in der Lage, ihre Wohnung angemessen warmzuhalten. Der Anteil ging damit auch EU-weit gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. 2024 hatte er bei 9,2 Prozent gelegen. Am häufigsten gaben 2025 Menschen in Griechenland an, ihren Wohnraum nicht angemessen heizen zu können: Dort waren 18,1 Prozent betroffen. Es folgte Litauen mit 16,7 Prozent und Bulgarien mit 16,1 Prozent. Am niedrigsten war der Anteil in Finnland (2,6 Prozent) sowie in Estland (3,1 Prozent) und Polen (3,2 Prozent).

In den Jahren 2024 und 2025 waren die Preise für Haushaltsenergie gegenüber dem jeweiligen Vorjahr rückläufig. Im Zuge der Energiekrise waren sie jedoch in den Jahren zuvor stark angestiegen. In einer mittelfristigen Betrachtung von 2020 bis 2025 legten sie um 46,9 Prozent zu und damit deutlich stärker als die Verbraucherpreise insgesamt im selben Zeitraum (+21,9 Prozent).

Zur aktuellen Heizsaison liegen die Preise für Haushaltsenergie in Deutschland höher als ein Jahr zuvor. Im Oktober 2026 mussten Verbraucher dafür 2,2 Prozent mehr zahlen als im Vorjahresmonat. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selben Zeitraum um 2,8 Prozent zu.

Je nach Art der Heizung sind die privaten Haushalte unterschiedlich stark von den Preisentwicklungen betroffen. Leichtes Heizöl verteuerte sich im Oktober 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 84,5 Prozent. Für Brennholz, Holzpellets oder andere feste Brennstoffe mussten Verbraucher 14,5 Prozent mehr zahlen. Auch Fernwärme verzeichnete einen leichten Preisanstieg (+0,2 Prozent). Profitieren konnten Verbraucher von günstigeren Preisen für Strom (-5,2 Prozent) und Erdgas (-1,2 Prozent). Die rückläufigen Preisentwicklungen bei Strom und Erdgas sind teilweise auf die bereits seit Jahresbeginn umgesetzten Maßnahmen der Bundesregierung zurückzuführen.

Im mittelfristigen Vergleich sind die Preise für Erdgas besonders stark gestiegen: von 2020 bis 2025 um 91,2 Prozent. Auch für leichtes Heizöl mussten Verbraucher deutlich tiefer in die Tasche greifen (+88,8 Prozent). Fernwärme verteuerte sich im selben Zeitraum um 78,7 Prozent, Brennholz, Holzpellets oder andere feste Brennstoffe um 45,4 Prozent. Die Preise für Strom wiesen mit einem Plus von 24,6 Prozent die geringste Preissteigerung unter den Heizenergieträgern auf.

Anders als in neuen Wohngebäuden dominiert bei den bestehenden Gebäuden mit Wohnraum Gas als primärer Energieträger: Nach Ergebnissen des Zensus 2022 wurden mehr als die Hälfte (53,9 Prozent) von ihnen mit Gas beheizt. Bei rund einem Viertel (24,7 Prozent) kam Heizöl zum Einsatz. Fernwärme wurde in 6,6 Prozent der bestehenden Gebäude mit Wohnraum zum Heizen genutzt, Holz oder Holzpellets kamen auf einen Anteil von 5,9 Prozent. Mit Solar- oder Geothermie beziehungsweise Wärmepumpen wurden 4,2 Prozent der bestehenden Gebäude mit Wohnraum beheizt, mit Strom (ohne Wärmepumpen) 3,4 Prozent. Kohle (0,3 Prozent) und Biomasse (ohne Holz) beziehungsweise Biogas (0,1 Prozent) spielten eine untergeordnete Rolle. 0,9 Prozent der Gebäude mit Wohnraum im Bestand hatten keine Heizung.

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