Die Deutsche Telekom beteiligt sich am europäischen KI-Hoffnungsträger Mistral AI. Wie der „Spiegel“ berichtet, soll die Telekom-Investmenttochter T. Capital Tech Fund bei der jüngsten Finanzierungsrunde des Start-ups 100 Millionen Euro in Mistral investiert haben. Das 2023 gegründete Unternehmen mit Sitz in Paris entwickelt Sprachmodelle und gilt als Europas wichtigster unabhängiger KI-Entwickler.

Der Einstieg des deutschen Unternehmens könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Entwicklung einer souveränen europäischen KI an Fahrt gewinnt. KI-Entwicklungen sind teuer, bislang haben US-Unternehmen wie OpenAI und Anthropic einen Vorsprung. Das liegt auch daran, dass für sie die Finanzierung oft leichter ist als für europäische Start-ups, die über fehlendes Wagniskapital klagen. Das wird besonders dann zum Problem, wenn sie nicht mehr in der ersten Phase der Ideenentwicklung stecken, sondern schon fortgeschritten sind und entsprechend mehr Kapital benötigen.

Die Investition in Mistral sei ein erster Schritt einer zukünftigen strategischen Partnerschaft, hieß es laut „Spiegel“ bei der Telekom. Der Bonner Konzern und Mistral AI planten, andere Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Deutschland bei der Einführung von passgenauer KI zu unterstützen. Die Telekom hatte im Februar ein KI-Rechenzentrum in München eröffnet und in der vergangenen Woche verkündet, es weiter auszubauen, weil die Nachfrage so hoch sei.

„Die europäische Wettbewerbsfähigkeit hängt davon ab, ob wir leistungsstarke KI entwickeln und einsetzen können“, sagte Telekom-Vorstand Ferri Abolhassan. „Unternehmen müssen dieser Technologie vertrauen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten behalten können.“