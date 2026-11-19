Der Vorstandschef der Deutschen Börse Group, Stephan Leithner, befürwortet die Einführung eines digitalen Euro. „Das ist eine Chance für Europa, denn die USA haben sich explizit gegen einen digitalen Dollar entschieden“, sagte Leithner dem Fachinformationsdienst „Tagesspiegel Background“ (Donnerstagsausgabe).

Im Zahlungsverkehr sei die Digitalisierung schon weit fortgeschritten. „Paypal zum Beispiel gibt es seit mehr als 25 Jahren. Gleichwohl hat es in Europa niemand geschafft, den Zahlungsverkehr für Privatkunden flächendeckend aufzubauen“, so der Deutsche-Börse-Chef weiter. Deswegen fühle sich die EZB verpflichtet, genau dies zu tun. „Im Großkundenbereich ist dieses EZB-basierte System ohnehin sinnvoll. Wir reden von Riesenbeträgen. Stablecoin-Konzepte sind keine Alternative dazu“, erklärte Leithner.

Vorstellungen in der Finanzbranche, anstatt des digitalen Euros bestehende digitale Zahlungssysteme in der EU besser als bisher miteinander zu verknüpfen, sieht der Deutsche-Börse-Chef als wenig erfolgversprechend an. Es gebe derzeit „nur zwei weltweit führende Zahlungssystemanbieter“, sagte er mit Blick auf die US-Kartengiganten Mastercard und Visa. „Und nicht 170“, so Leithner weiter.

Es wäre sicher nicht richtig, „staatliche Abwicklungsplattformen in den Mittelpunkt“ zu stellen. „Damit würden wir an Dynamik und Innovationskraft verlieren.“ Hunderte Insellösungen nützten aber niemandem, „wenn keine davon kritische Masse erreicht – diesen Fehler haben wir im Zahlungsverkehr bereits gesehen“, so der Deutsche-Börse-Chef.

Auch das von vielen europäischen Großbanken, darunter etwa den Sparkassen und der Deutschen Bank, vorangetriebene Zahlungssystem Wero sieht Leithner nicht als Alternative an: „Ich benutze das. Aber ich finde nicht viele andere, denen ich Geld schicken kann.“

Am Ende müsse es in Europa darum gehen, „weltweit überlegene Lösungen“ zu bauen. „Landsmannschaftliche Verbundenheit wird dafür nicht reichen“, gab sich der Deutsche-Börse-Chef überzeugt. „Es muss ökonomisch und innovativer als die Konkurrenz sein, damit man eine kritische Masse an Nutzern erreicht“, sagte Leithner.