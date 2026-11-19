Die Linken-Bundestagsabgeordnete Cansin Köktürk sieht Deutschland in einer besonderen Verantwortung, zieht daraus aber andere Schlüsse als die Bundesregierung. „Unsere Verantwortung als Deutschland ist ganz klar“, sagte Köktürk im Podcast „Amann unframed“ der Funke-Mediengruppe.

Daraus folge für sie, „dass wir uns für jüdisches Leben einsetzen müssen“. Unter der jetzigen israelischen Regierung sei sie sich aber „unsicher, ob jüdisches Leben wirklich geschützt ist“.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete ist bekannt für ihre pro-palästinensische Positionierung. Wegen eines T-Shirts mit der Aufschrift „Palestine“ wurde sie im Sommer 2025 aus dem Plenarsaal geworfen.

Von der Bundesregierung erwartet Köktürk, „dass man sich beide Seiten anguckt und wirklich für Frieden mit verhandelt“. Konkret verlangt sie einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel. „Bedingungslose Solidarität Israel gegenüber heißt nicht, dass man einen Genozid unterstützen muss“, so die Linken-Politikerin weiter. Von der Hamas habe sie sich deutlich distanziert. Sie stelle sich gegen Terrorismus. „Jedes Leben zählt gleich“, sagte Köktürk.

Einen Boykott Israels hält sie für ein legitimes Mittel. „Ich finde, es ist wichtig, Israel für die Kriegsverbrechen und für die Menschenrechtsbilanz, die der israelische Staat aufweist, zu sanktionieren“, so die Linken-Politikerin. Wer sich in Israel aber gegen den Kurs der Regierung stelle, den „würde ich natürlich nicht boykottieren“. Man müsse im Einzelfall schauen, wer es ist. Zugleich trage jeder Mensch „eine Verantwortung dafür, wie die jeweilige Regierung vor Ort handelt“, sagte Köktürk.

Die Aussage ihrer Berliner Parteikollegin Vanessa Emde, Staaten hätten kein Existenzrecht, wohl aber Menschen, teilt sie allerdings: „Da ist nichts Verwerfliches dran.“ Ihr sei vor allem wichtig, „dass jüdische Menschen einen sicheren Ort haben, das steht außer Frage“. Die Debatte um Emde, die aus der Fraktion ausgeschlossen werden soll, nannte die Linken-Bundestagsabgeordnete „absolut überzogen“.