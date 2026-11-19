Der Vorstandschef der Deutschen Börse, Stephan Leithner, spricht sich gegen eine diskutierte Aufweichung der bisherigen Grenzen des sogenannten DLT-Pilotregimes der EU für den Handel mit Kryptowerten aus.

„Für Kryptowerte ist ein stabiler Rechtsrahmen besonders wichtig: Schließlich sind durch Angriffe oder den Zusammenbruch von Plattformen über zehn Milliarden Euro an digitalen Vermögenswerten in den vergangenen Jahren verschwunden“, sagte Leithner dem Fachdienst „Tagesspiegel Background“. Und er fügte hinzu: „Wir aber haben in 150 Jahren keine einzige Siemens-Aktie verloren.“

Zuletzt hatten sich Europapolitiker für eine Entfristung der sogenannten Sandbox-Ausnahmen des DLT-Pilotregimes für den Kryptohandel und eine Volumendeckelerhöhung auf 100 Milliarden Euro oder gar bis zu 1000 Milliarden Euro an gehandelten Werten ausgesprochen – was Leithner für fahrlässig hält. Das neue Berliner Schloss habe man auch nicht erst im Sandkasten gebaut und dieses Sandschloss dann auf 100 mal 100 Meter vergrößert, ohne ein richtiges Fundament zu bauen, erklärte er. Wenn man 100 Milliarden Euro oder mehr an Vermögen im Pilotregime habe, dann sollte man das auf ein ordentliches Fundament gründen – das es gebe: Die CSD-Regulierung der EU regle genau dies.

Auf digitalen, sogenannten verteilten Registern („Distributed Ledger Technology“ – DLT) basierende Kryptowerte ließen sich auch jetzt schon im bestehenden Rechtsrahmen sicher und effektiv handeln, wie das die Deutsche Börse schon aktiv vorantreibe, sagte Leithner. „Was ist, wenn einer dieser Kryptohändler pleitegeht? Was ist dann mit den Kryptogeldern, Aktien und anderen Wertpapieren, die bei ihm liegen?“, fragte der Deutsche-Börse-Chef. „Das wirkliche Leben sollte unter wirklicher Regulierung stattfinden.“ Diese Regeln sollten gerade im Digitalbereich nicht lascher werden, forderte er. Denn die Risiken würden größer, etwa durch Cyberattacken.

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