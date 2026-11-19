Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zeigt sich der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter besorgt. Trump habe die Seiten gewechselt und habe ähnliche Interessen mit Blick auf die Ukraine und die Aufteilung der Welt wie Putin und Xi, sagte Kiesewetter dem Magazin Politico.

Auch wenn es bei dem trilateralen Austausch angeblich nicht um die Ukraine gehen soll, „pfeifen ja inzwischen die Spatzen von den Dächern“, dass es am Rande des APEC-Gipfels zu inoffiziellen Gesprächen zwischen Trump und Putin zur Ukraine komme, so der CDU-Politiker weiter.

Als Reaktion auf das Treffen in Shenzhen müsse sich die „Koalition der Willigen, die sich heute in Berlin trifft, zu einer Koalition der Entschlossenen“ entwickeln. Der CDU-Bundestagsabgeordnete forderte, dass man in Europa nicht auf Ergebnisse aus China warte, sondern klare Entscheidungen treffe. Dazu gehöre, härter gegen die russische Schattenflotte vorzugehen, der Bitte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nachzukommen, „Taurus auszubilden, vielleicht auch Taurus gemeinsam weiterzuentwickeln und besser zu machen“, und die Sanktionen zu verschärfen, sagte Kiesewetter.

Mit Blick auf mögliche Friedensverhandlungen bewertete er es als überaus wichtig, dass auch Polen für Europa mit am Tisch sitzen solle und „nicht das alte Westeuropa mit England, Frankreich, Deutschland und Italien“ an Verhandlungen teilnehme.

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