Nach zehn Jahren ziehen das Puppentheatermuseum „die Kiste“ und die Stadtwerke Augsburg (swa) eine positive Bilanz ihres Beleuchtungsprojekts: Die Umstellung auf LED-Technik senkte den jährlichen Energieverbrauch für die Beleuchtung um 72 Prozent.

270 Lampen im Museum ausgetauscht

2016 schlossen die swa und der Verein „Freunde des Augsburger Puppenspiels“ als Träger und Betreiber des Museums einen Beleuchtungs-Contractingvertrag. Im Zuge des Projekts wurde die gesamte Museumsbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Die swa übernahmen zu Beginn die Installation, die Modernisierung der Elektroanlagen und die Finanzierung.

Insgesamt wurden 270 Lampen ausgetauscht. Die Figuren in den Dauer- und Sonderausstellungen, darunter Kasperl, Urmel und Jim Knopf, werden seither mit LEDs beleuchtet. Vor der Umrüstung lag der Verbrauch für die Halogen-, Not- und Sicherheitsbeleuchtung bei mehr als 22.000 Kilowattstunden im Jahr.

Weniger Strom- und Wartungskosten

Neben dem geringeren Stromverbrauch wurden auch die Wartungskosten deutlich reduziert. Halogenlampen mussten den Angaben zufolge etwa alle acht Monate gewartet werden. LEDs müssen dagegen erst nach acht bis zehn Jahren ausgetauscht werden.

Die neue Technik soll außerdem die Ausstellungsstücke schonen. Bei den früher verwendeten Halogenlampen wurden rund 90 Prozent der Leistung als Wärme abgegeben, bei LEDs sind es nach Angaben der Projektbeteiligten etwa fünf Prozent. Dadurch sinkt die Wärmebelastung für die Stoffe und Farben der Marionetten.

So funktioniert das Beleuchtungs-Contracting

Bei einem Contracting-Vertrag übernimmt der Energieversorger die Planung, Finanzierung, Installation und Wartung einer Energieanlage. Für den Kunden fallen über die Vertragslaufzeit feste monatliche Gebühren an.