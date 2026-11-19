Staaten der Europäischen Union haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ungefähr so viel Geld für Energieimporte aus Russland gezahlt wie für Hilfen an die Ukraine. Das berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf die Antwort der EU-Kommissarin Marta Kos auf eine Frage des EU-Abgeordneten Moritz Körner (FDP).

Darin heißt es, ab dem Jahr 2022 hätten die EU und ihre Mitgliedstaaten bis Mitte Oktober 2026 die Mobilisierung von insgesamt 231,5 Milliarden Euro ermöglicht. Im selben Zeitraum gingen laut der Antwort 232,05 Milliarden Euro aus der Europäischen Union an Russland, als Bezahlung etwa für Gas. Der Import russischen Gases wurde seit 2022 allerdings stark zurückgefahren.

„Europa bezahlt so viel für Putins Energiewirtschaft wie für den Widerstand gegen ihn“, sagte Körner. Das sei „ein Offenbarungseid europäischer Inkonsequenz“. „Solange die EU Milliarden in Russlands Kriegskasse fließen lässt und die Ukraine gleichzeitig nur zögerlich unterstützt, trägt sie selbst dazu bei, dass dieser Krieg endlos weitergeht“, so Körner. Wer Frieden wolle, müsse die Ukraine „endlich finanziell so stark aufstellen, dass sie ihre besetzten Gebiete befreien und Russlands Angriffskrieg erfolgreich zurückschlagen kann“.

Mehr zum Thema: Verteidigungspolitiker stellen Forderungen für Ukraine-Gipfel · Studie: Rückhalt für Russland-Sanktionen sinkt