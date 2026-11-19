Die Eigner Angels empfangen am Sonntag um 16 Uhr den amtierenden Pokalsieger ALBA Berlin in Nördlingen.

Nach der zehntägigen Länderspielpause steht für das Team aus dem Ries damit der erste Saisonhöhepunkt vor heimischem Publikum an.

ALBA reist als Favorit nach Nördlingen

Die Ausgangslage ist klar: Die Angels haben bislang einen Sieg auf dem Konto und stehen am unteren Ende der Tabelle. ALBA liegt mit vier Erfolgen aus sechs Punktspielen auf Platz zwei – punktgleich mit Halle und Marburg. Vor der Pause mussten sich die Berlinerinnen allerdings dem Tabellenführer Keltern deutlich geschlagen geben.

Auch die Angels nutzten die Unterbrechung, um den bisherigen Saisonverlauf zu analysieren und Anpassungen vorzunehmen. Headcoach Rudolfs Rozitis war mit der lettischen Nationalmannschaft unterwegs, blieb aber in engem Austausch mit seinem Assistenten Leon Alexander und Athletik-Coach Marta Rivera. Seit Mittwoch bereitet Rozitis sein Team wieder in Nördlingen auf das Duell mit Berlin vor.

Angels hoffen auf den ersten Heimsieg

Vor heimischem Publikum suchen die Eigner Angels noch nach ihrer Form. Gegen Keltern, Freiburg und Osnabrück blieb das Team bislang ohne Sieg. Kapitänin Bianca Helmig sieht deshalb die Möglichkeit für einen Befreiungsschlag. Die Mannschaft wolle ihre bislang guten Leistungen auswärts nun auch den eigenen Fans zeigen.

Zweimal haben die Eigner Angels ALBA bereits bezwungen. Am Sonntag könnte der dritte Erfolg gegen die Berlinerinnen folgen.

Bekannte Namen im Berliner Kader

ALBA bringt mehrere bekannte Spielerinnen mit. Zum Kader gehören unter anderem die Berliner Nachwuchsspielerin Lily Schultze und die Würzburgerin Mia Wiegand. Außerdem spielen die Olympia-Teilnehmerin Alina Hartmann aus Bamberg sowie die Nationalspielerin und frühere Angels-Akteurin Nina Rosemeyer für den Pokalsieger.

Gespielt wird am Sonntag um 16 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle im Rieser Sportpark Nördlingen. Als Hauptpreis der traditionellen Advents-Tombola wird eine Reise nach Berlin verlost.