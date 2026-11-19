Die Polizei in Frankfurt am Main hat zwei Niederländer im Alter von 17 und 20 Jahren wegen der Planung eines Sprengstoffanschlags festgenommen.

Die Behörden teilten am Donnerstag mit, dass die beiden Männer bereits am Dienstagmorgen gegen 1:45 Uhr im Bereich der Miquelallee festgenommen worden seien. Sie stehen im Verdacht, einen unmittelbar bevorstehenden Sprengstoffanschlag im Frankfurter Stadtgebiet geplant zu haben. Ziel soll ein Lokal gewesen sein, welches bereits im September betroffen war. Die Beschuldigten befinden sich seit Mittwochnachmittag in Untersuchungshaft.

Am frühen Dienstagmorgen hielten Beamte den bereits zuvor identifizierten 20-Jährigen mit seinem den Ermittlern bekannten Fahrzeug an einer Kontrollstelle der Frankfurter Polizei an. In dem Fahrzeug befand sich eine größere Menge Sprengmaterial, die laut Polizei geeignet war, „erhebliche Schäden“ zu verursachen. Hinzu gerufene Entschärfer des Hessischen Landeskriminalamtes machten den aufgefundenen Sprengsatz unschädlich. Der 20-jährige Fahrer und der bis dahin unbekannte 17-Jährige wurden wegen des Verdachts eines Sprengstoffverbrechens festgenommen und das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Frankfurt ermitteln seit September zu mehreren Vorkommnissen im Phänomenbereich „Violence as a Service“. Dabei wurden bereits zwei unmittelbar ausführende Tatverdächtige festgenommen. Die Ermittlungen wurden auf Täterstrukturen in den Niederlanden erstreckt und durch die „Task Force Violence as a Service“ des Landeskriminalamtes unterstützt. Dabei wurde ein Bindeglied zwischen Explosionen am 13., 14. und 17. September in Frankfurt am Main und Offenbach identifiziert.