In einem Waldgebiet am Stockerhutweg in Weiden in der Oberpfalz hat am 16. November 2026 eine Fläche von etwa vier Quadratmetern Waldboden gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Mehrere Brandstellen entdeckt

Der Brand wurde gegen 8.15 Uhr gemeldet. Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass ein bereits umgestürzter Baumstamm und das darunterliegende Erdreich glimmten. Ob der Baumstamm im Inneren durch das Feuer beschädigt wurde, konnte die Feuerwehr nicht abschließend feststellen.

Bei der anschließenden Brandortbegehung entdeckten die Einsatzkräfte auf der gegenüberliegenden Seite des Waldweges drei weitere kleinere Brandstellen im Waldboden. Die Brandörtlichkeit liegt nahe einem Waldweg, der vom Bundeswehrgelände in Richtung des Hundevereins am Weidingweg führt.

Wegen der zum Tatzeitpunkt nassen Witterung und der an der Brandstelle abgelegten Äste besteht der Verdacht, dass das Feuer vorsätzlich unter Verwendung eines Brandbeschleunigers entzündet wurde.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Weiden in der Oberpfalz hat die Ermittlungen übernommen. Wer am 16. November 2026 im Bereich des Stockerhutwegs oder auf dem Waldweg zwischen dem Bundeswehrgelände und dem Hundeverein am Weidingweg verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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