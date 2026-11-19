Die Nachwahl um das Bürgermeisteramt in Mering findet am Sonntag, 31. Januar 2027, statt. Eine mögliche Stichwahl ist für den 14. Februar vorgesehen.

Das Landratsamt hat den Termin in Abstimmung mit der Verwaltung der Marktgemeinde Mering festgelegt. Die Rechtsaufsicht im Landratsamt hatte die Bürgermeisterwahl in Mering im Juli für ungültig erklärt. Der Amtsinhaber hatte gegen diesen Bescheid geklagt, die Klage aber in der zweiten Novemberwoche zurückgenommen.

Bei der Nachwahl treten erneut die drei Kandidatinnen und Kandidaten an, die bereits bei der Wahl am 8. März 2026 kandidiert hatten. Das stellte der Wahlausschuss der Marktgemeinde bei seiner Sitzung am 18. November fest. Keiner der drei machte von der Möglichkeit Gebrauch, von der Kandidatur zurückzutreten.

Bis zur Nachwahl leitet die stellvertretende Bürgermeisterin Laura Matthes die Amtsgeschäfte in Mering.