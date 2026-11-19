42 Unterallgäuer Gemeinden haben 2026 gemeinsam mit dem Landkreis 75 neue Bäume gepflanzt. Die Aktion „Mehr Bäume für den Klimaschutz“ wird seit 2014 jährlich durchgeführt.

Zitterpappel ist Baum des Jahres 2026

Zur Auswahl stand unter anderem die Zitterpappel, der Baum des Jahres 2026. Über die Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt konnten die Kommunen außerdem Blumeneschen, Feldahorne, Hopfenbuchen, Linden und Birken bestellen.

Die Fachstelle für Klimaschutz übernahm die Kosten für jeweils einen Baum pro Gemeinde. Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege unterstützte die Kommunen bei der Auswahl der Bäume und geeigneter Standorte. Auch die Mitarbeitenden des Kreisbauhofs in Mindelheim und des Bauhofs des Marktes Ottobeuren halfen bei der Aktion. In Ottobeuren konnten die Bäume abgeholt werden.

Start im Ottobeurer Günztal

Den Auftakt bildete im Frühjahr die Pflanzung einer Zitterpappel im Ottobeurer Günztal. Daran waren auch Kinder des evangelischen Kindergartens „Arche Noah“ beteiligt.

Bis 2026 wurden durch die jährliche Wiederholung des Projekts im Unterallgäu insgesamt 1477 Bäume gepflanzt.