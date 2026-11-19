Nach drei knappen Niederlagen will der ECDC Memmingen am DEL2-Wochenende wieder punkten. Am Freitag geht es zum EV Landshut, am Sonntag empfangen die Indians die Kassel Huskies.

Auswärtsspiel beim Tabellendritten

Am Freitagabend tritt der ECDC Memmingen beim EV Landshut an. Der niederbayerische Klub belegt aktuell den dritten Tabellenplatz. Nach Niederlagen gegen Regensburg und Rosenheim feierte der EVL am Dienstag einen 3:2-Sieg gegen den EHC Freiburg.

Im ersten Duell der Saison setzte sich Landshut in Memmingen mit 7:3 durch. Die Partie in der VR-Bank Landshut Arena beginnt um 19:30 Uhr. Der Fanbus des ECDC ist bereits ausgebucht.

Kassel kommt an den Hühnerberg

Am Sonntag steht für die Indians das Heimspiel gegen die Kassel Huskies an. Die Nordhessen belegen derzeit Rang sieben und unterlagen zuletzt bei den Eispiraten Crimmitschau mit 1:2 nach Verlängerung. Trotz der jüngsten Ergebnisse verfügt Kassel über einen starken Kader.

Hinter dem ECDC liegen drei knappe Niederlagen: Gegen Tabellenführer Düsseldorf verlor Memmingen mit 2:3, in Freiburg mit 3:5. Beim 2:3 nach Penaltyschießen in Weißwasser am Dienstag erzielten Félix Brassard und Jamal Watson die Memminger Treffer. Damit holten die Indians zumindest einen Punkt.

Ob Michael Bitzer nach seinem Platz auf der Bank am Dienstag wieder zum Einsatz kommt, ist offen. Auch bei Simon Thiel und Jakob Peukert entscheidet sich kurzfristig, ob sie wieder mitwirken können. Das Heimspiel in der KUTTER-Arena beginnt am Sonntag um 18:30 Uhr.

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