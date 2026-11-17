Ratiopharm Ulm hat das erste Spiel der EuroCup-Rückrunde bei Balkan Botevgrad mit 78:86 verloren. Eine späte Aufholjagd verkürzte den Rückstand noch einmal auf drei Punkte, die Wende blieb jedoch aus.

Balkan Botevgrad setzt sich im dritten Viertel ab

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und führten nach dem ersten Viertel mit 25:19. Ulm stabilisierte sich anschließend, ging aber mit einem 37:41-Rückstand in die Halbzeitpause. Nach dem zwischenzeitlichen 40:41-Anschluss setzte sich Botevgrad im dritten Abschnitt mit einem 22:11-Lauf auf 63:51 ab. Im Schlussviertel lag Ulm zwischenzeitlich mit elf Punkten zurück.

99 Sekunden vor dem Ende brachte Armel Traoré die Gäste mit einem Dreier auf 74:77 heran. Balkan antwortete durch Konstantin Toshkov von außen, anschließend machte Javante McCoy die Partie an der Freiwurflinie endgültig klar. McCoy war mit 22 Punkten und 13 Assists der prägende Spieler der Gastgeber.

19 Ballverluste als entscheidender Nachteil

Den entscheidenden Nachteil sah Ulms Trainer Ty Harrelson in den Ballverlusten: Ulm gab den Ball 19-mal ab und kam auf 17 Assists, während Botevgrad 26 Vorlagen verzeichnete. Das Rebound-Duell gewann Ulm dagegen deutlich mit 41:29.

Traoré war mit 16 Punkten und zehn Rebounds Ulms bester Werfer und legte ein Double-Double auf. Zudem traf er zwei seiner drei Dreierversuche. Mike Rataj erzielte 14 Punkte, Adam Atamna und Ibi Watson kamen jeweils auf 13.

„Wir haben im ersten Viertel etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden, und hatten in der Defensive einige Aussetzer bei den Rotationen. Auswärts musst du am Ende des Tages besser sein als die Heimmannschaft, und das waren wir heute einfach nicht. Wenn du auswärts nicht gut triffst, wird es schwierig. Mehr Sorgen machen mir aber die 19 Ballverluste“, sagte Harrelson.