Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich in Augsburg-Firnhaberau gewaltsam Zutritt zu einer Kirche in der Ulmer Straße und durchwühlten mehrere Schränke.

Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 15. November 2026, und Dienstag, 17. November, gegen 8.30 Uhr. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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