Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen in Augsburg-Oberhausen von einem Unbekannten vom Fahrrad gestoßen und mehrfach geschlagen worden. Er erlitt leichte Verletzungen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 5.15 Uhr in der Dieselstraße. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Fahrrad-Gehweg, als der bislang unbekannte Täter ihn unvermittelt vom Fahrrad stieß und anschließend mehrfach schlug.

Polizei sucht Zeugen

Der Gesuchte ist etwa 178 Zentimeter groß, ungefähr 25 Jahre alt und schlank. Er hat europäisches Aussehen, kurze Haare und keinen Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunklen Parka, eine Jeanshose und braune Schuhe.

Der Mann hatte einen großen schwarzen Hund mit einem leuchtenden LED-Band bei sich. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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