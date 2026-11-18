In der Flurstraße in Augsburg-Oberhausen haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Montag ein Elektrokleinstfahrzeug gestohlen.

Die Tat ereignete sich am 16. November 2026 zwischen 12 und 13 Uhr. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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