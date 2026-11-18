In Augsburg soll gestern ein 15-jähriges Mädchen nach einem Streit eine 14-Jährige mit einem Messer angegriffen haben. Die beiden Mädchen sollen nach Polizeinangaben in der Bahnhofstraße aneinander geraten sein, im weiteren Verlauf soll das 15-jährige Mädchen dann ein Messer gezückt und auf die 14-Jährige eingestochen haben. Ein 31-Jähriger wollte helfen und wurde dabei ebenfalls verletzt. Die mutmaßliche Täterin sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Anna-Lena Schachtner mit den Einzelheiten.





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