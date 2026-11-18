Unbekannte haben in Augsburg zwei Audi beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 6000 Euro, die Polizei bittet um Hinweise.

In der Sebastianstraße in der Innenstadt beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Dienstag, 17. November 2026, zwischen 6.00 und 13.45 Uhr einen weißen Audi A4. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro.

Ein weiterer Fall ereignete sich in Oberhausen. Dort beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen Montag, 16. November 2026, 23.00 Uhr, und Dienstag, 17. November 2026, 8.15 Uhr, einen schwarzen Audi A6 in der Äußeren Uferstraße. Auch hier beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3000 Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. Hinweise zum Fall in der Sebastianstraße nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Für den Fall in Oberhausen ist die Polizeiinspektion Augsburg West unter 0821/323-2510 zuständig.

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