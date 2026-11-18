Von Montag, 16. November, bis Freitag, 4. Dezember 2026, finden in Königsbrunn, Augsburg und Kaufbeuren verschiedene Übungsszenarien der Bereitschaftspolizei statt.

Geübt werden unter anderem polizeiliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Fußballspielen sowie alltägliche Einsatzlagen.

Pressetermin am 25. November

Am Mittwoch, 25. November, wird ab 14.30 Uhr ein Szenario im Stadtgebiet Königsbrunn trainiert. Dabei können Medienvertreter Bild- und Videoaufnahmen anfertigen sowie O-Töne aufnehmen.

Wer das Übungsszenario begleiten möchte, muss sich vorher bei der Pressestelle der Bayerischen Bereitschaftspolizei anmelden. Bei der Anmeldung sollen der gewünschte Bedarf – Bild- oder Videoaufnahmen beziehungsweise O-Töne – angegeben und eine Legitimation als Pressevertreter übersendet werden. Informationen zum Treffpunkt und zum Aufenthaltsort während der Übung werden anschließend mitgeteilt.

Anmeldungen sind per E-Mail an bpp.bamberg.pressestelle@polizei.bayern.de oder telefonisch unter 0951/9331-116 (PHKin Geißer) beziehungsweise 0951/9331-106 (PHKin Köttig) möglich.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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