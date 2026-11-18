Dr. Jan Markgraf informiert am 25. November um 19.30 Uhr in Königsbrunn über Symptome, Risiken, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten bei Vorhofflimmern.

Der Oberarzt der Inneren Medizin an den Wertachkliniken spricht im Vortragsraum des Bürgerservicezentrums (BSZ) an der Marktstraße 3a. Der Eintritt ist frei. Die Fördervereine der Wertachkliniken freuen sich über eine Spende.

Vorhofflimmern kann lange unbemerkt bleiben

Vorhofflimmern ist weltweit die häufigste Herzrhythmusstörung. Nach Angaben der Wertachkliniken sind in Deutschland bis zu zwei Millionen Menschen betroffen. Die Herzrhythmusstörung selbst ist kein akuter medizinischer Notfall. Sie kann jedoch die Bildung von Blutgerinnseln begünstigen und dadurch das Risiko für Schlaganfälle und andere Gefäßverschlüsse erhöhen.

Bei mehr als der Hälfte der Betroffenen treten lange Zeit keine oder nur geringe Beschwerden auf. Möglich sind unter anderem eine geringere Leistungsfähigkeit, Müdigkeit und Schwindel. Auch Brustschmerzen, Atemnot und Herzrasen können vorkommen. Im Vortrag geht es darum, wie Vorhofflimmern erkannt und diagnostiziert wird.

Behandlung und Vorbeugung von Schlaganfällen

Markgraf stellt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten vor. Dazu zählen Medikamente, die den Herzschlag verlangsamen oder den Herzrhythmus stabilisieren, eine elektrische Kardioversion sowie die Katheterablation. Auch die Vorbeugung von Schlaganfällen durch gerinnungshemmende Medikamente wird thematisiert. Dabei müssen sowohl das Schlaganfall- als auch das Blutungsrisiko berücksichtigt werden.

Darüber hinaus spricht der Mediziner über die Behandlung von Vorerkrankungen wie Schlafapnoe, Bluthochdruck und Diabetes. Er empfiehlt, den Puls gelegentlich zu kontrollieren. Bei wiederholt auffällig unregelmäßigem Puls sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.