Das St. Vinzenz-Hospiz Augsburg lädt Menschen, die noch im Berufsleben stehen und ihre Lebenspartnerin oder ihren Lebenspartner verloren haben, zu einem Sonntagsfrühstück ein.

Die Veranstaltung „Kick in den Sonntag“ findet am Sonntag, 27. Dezember 2026, von 9 bis 11 Uhr im Vinzenz-Saal des St. Vinzenz-Hospizes, Zirbelstraße 23, 86154 Augsburg, statt. Ein buntes Frühstück bietet Raum für den Austausch mit ähnlich Betroffenen.

Geschulte Trauerbegleiterinnen stehen für Gespräche zur Verfügung. Je nach persönlicher Tagesbefindlichkeit können die Teilnehmenden das Gespräch mit ihnen suchen.

Eine Anmeldung ist bis zum vorherigen Freitag im Hospizbüro unter 0821/261 65-0 erforderlich. Dabei sollen mögliche Unverträglichkeiten angegeben werden.