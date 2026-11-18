Fünf individuell gestaltete Klaviere aus dem Kulturprojekt „Play Me, Augsburg“ werden ab dem 20. November 2026 auf eBay für Charity versteigert. Der gesamte Erlös geht an den Förderverein Kinderchancen Augsburg e. V.

Die Auktion beginnt am Freitag, 20. November, um 20 Uhr und endet nach sieben Tagen am 27. November um 20 Uhr. Die gebrauchten, aber bespielbaren Instrumente können selbst abgeholt oder auf Wunsch geliefert werden. Als Auslieferungstermin ist der 10. Dezember vorgesehen.

Diese fünf Kunstklaviere kommen unter den Hammer

Zur Versteigerung stehen die Klaviere „Fairtont“, „Der kleine Wolf“, „Wollig bunte Blumentöne“, „Zwischen Tönen und Menschen“ sowie „Der Kraken Pianist“.

„Fairtont“: Das Klavier ist mit einer Weltkarte, Kakaobohnen und weiteren farbenfrohen Motiven gestaltet.

„Der kleine Wolf“: Ein liebevoll gestalteter Wolf und zahlreiche bunte Handabdrücke stehen für Gemeinschaft, Kreativität und gemeinsames Gestalten.

„Wollig bunte Blumentöne“: Das Kunstklavier verbindet florale Elemente mit einer farbenfrohen Gestaltung.

„Zwischen Tönen und Menschen“: Im Mittelpunkt steht die verbindende Kraft der Musik.

„Der Kraken Pianist“: Das Klavier zeigt ein fantasievolles Meeresmotiv.

Die Instrumente wurden von Künstlerinnen und Künstlern sowie engagierten Gruppen gestaltet. Während des Projekts luden sie im öffentlichen Raum zum Musizieren und gemeinsamen Erleben ein. Sie können sowohl als Musikinstrumente als auch als dekorative Kunstobjekte genutzt werden.

Erlös geht an Kinderchancen Augsburg

Der gesamte Erlös der Versteigerung kommt dem Förderverein Kinderchancen Augsburg e. V. zugute. Der Verein setzt sich für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit benachteiligter Kinder in Augsburg ein. Mit bedarfsgerechten Hilfen ermöglicht er jungen Menschen die Teilhabe an gesellschaftlichen, kulturellen und bildungsbezogenen Angeboten.

Die jeweiligen Lieferkonditionen sind in den eBay-Angeboten angegeben. Weitere Informationen zu den Klavieren und die Links zu den einzelnen Auktionen gibt es unter augsburg-city.de/play-me. Die Verlinkungen zu eBay werden mit dem Start der Versteigerung am 20. November um 20 Uhr freigeschaltet.