Die Grünen kritisieren die Einigung der Regierungskoalition beim Spritpreisdeckel und fordern bei der Stromsteuersenkung mehr Planungssicherheit über 2027 hinaus.

Der Spritpreisdeckel für drei Monate sei kompliziert und ähnlich widersprüchlich wie der Tankrabatt, sagte Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden der „Rheinischen Post“. Eine „Übergewinnsteuer“ auf fossile Krisengewinne und Direktzahlungen an die Menschen wären ein „sinnvollerer Weg“, so die Grünen-Politikerin.

Die Bundesregierung sollte den Menschen ernsthaft helfen und einen Weg für bezahlbares und zukunftsfähiges Heizen und Autofahren mit Strom aus Wind und Sonne ermöglichen, forderte Verlinden. Dazu müsse endlich der Ausbau der Erneuerbaren gesichert werden.

Zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses fügte sie an, der „chaotische Formelkompromiss“ der Koalition verwirre Bürger und Unternehmen, die sich von teuren fossilen Energien unabhängig machen wollten. Strom für die Wärmepumpe oder das Elektroauto werde nach ewiger Diskussion endlich günstiger, aber es brauche hier Planungssicherheit über 2027 hinaus.

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