Rieker ruft eine rot-braune Antistress-Damensandale zurück, weil bei einer amtlichen Stichprobenuntersuchung durch das Veterinäramt ein erhöhter Chrom(VI)-Gehalt festgestellt wurde.

Betroffen ist der Artikel 61338-35 in den Größen 36 bis 43. Die Sandalen waren im April 2024 im Handel und wurden in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen angeboten.

Chrom(VI) kann bei Hautkontakt allergische Hautreaktionen wie Kontaktallergien auslösen. Auch wenn nicht jedes Paar zwingend betroffen ist, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher die Sandalen vorsorglich nicht mehr tragen und in das Geschäft zurückbringen, in dem sie sie gekauft haben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Bei Online-Käufen oder wenn das Geschäft nicht mehr erreichbar ist, kann die Sandale direkt an die Rieker-Schuh GmbH, Gänsäcker 31, 78532 Tuttlingen, geschickt werden. Das Unternehmen soll in diesem Fall vorab per E-Mail an info@rdg-gmbh.de informiert werden. Es erstattet ebenfalls den Kaufpreis und die Versandkosten.

Zur Identifizierung dienen die Artikelnummer 61338-35 und die folgenden EAN-Barcodes: 4061811399758, 4061811399765, 4061811399772, 4061811399789, 4061811399796, 4061811399802, 4061811399819 sowie 401811399826.