Am Donnerstag hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.464 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start drehte der Dax am frühen Nachmittag ins Minus, wo sich die Verluste fortsetzten.

„Anleger befinden sich derzeit in einem Wechselbad der Gefühle zwischen KI-Hoffnung und wachsender Unsicherheit“, kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst von CapTrader. „Die Begeisterung rund um den fulminanten Anthropic-IPO scheint wieder einer nüchternen Betrachtungsweise zu weichen.“

Statt anhaltender Lichtblicke mache sich an den Märkten erneut Zurückhaltung breit. „Gegen KI-Zweifel, geo- und geldpolitisches Börsenfieber scheint es derzeit keine passende Medizin zu geben“, erklärte Emden. „Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms dürften spätestens jetzt wieder aufkommen. Anleger stellen die furiosen KI-Bewertungen auf den Prüfstand.“

Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere der Deutschen Bank, von Siemens Energy und Siemens an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Aktien von Rheinmetall, SAP und Fresenius Medical Care.

Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 85 Euro und damit fünf Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 13 bis 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 92,40 US-Dollar, das waren 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0978 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9109 Euro zu haben.

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