Der Präsident der Technischen Hochschule Augsburg, Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair, ist am 17. November 2026 zum Vizepräsidenten der Hochschulrektorenkonferenz gewählt worden. Zum 1. Dezember übernimmt er das Ressort Digitalisierung.

Die Mitgliederversammlung der HRK wählte Rohrmair in Kaiserslautern auf Vorschlag des HRK-Präsidenten Prof. Dr. Walter Rosenthal für eine dreijährige Amtszeit. Erstmals seit der Umbenennung der Westdeutschen Rektorenkonferenz in Hochschulrektorenkonferenz im Jahr 1990 zieht damit wieder ein Präsident einer bayerischen Hochschule für angewandte Wissenschaften in das HRK-Vizepräsidium ein.

Rohrmair folgt im Ressort Digitalisierung auf Prof. Dr. Ulrike Tippe, die Präsidentin der Technischen Hochschule Wildau. Zu seinen Aufgaben gehört es, die digitale Transformation der deutschen Hochschullandschaft auf bundespolitischer Ebene mitzugestalten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Grundlagen für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in Lehre, Forschung und Verwaltung, leistungsfähige digitale Infrastrukturen, Cybersicherheit, digitale Souveränität und eine nachhaltige Finanzierung der Digitalisierung.

Rohrmair bezeichnete seine Wahl als große Ehre und besondere Verantwortung. Die Hochschulen müssten den digitalen Wandel mit technologischer Kompetenz, sicheren und souveränen digitalen Infrastrukturen sowie verlässlichen politischen Rahmenbedingungen gestalten, erklärte er.

HRK vertritt 272 Mitgliedshochschulen

Der Hochschulrektorenkonferenz gehören derzeit 272 staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen an. An diesen Einrichtungen sind rund 90 Prozent der Studierenden in Deutschland eingeschrieben – etwa 2,6 Millionen Menschen. Die HRK vertritt die Interessen ihrer Mitgliedshochschulen gegenüber Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit. Zu ihren Themen gehören unter anderem Lehre, Forschung, Innovation, Internationalisierung, Hochschulfinanzierung und Digitalisierung.

Rohrmair ist seit 2016 Präsident der THA

Gordon Thomas Rohrmair wurde 1976 in Augsburg geboren. Er studierte Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Augsburg und Informatik an der Heriot-Watt University in Edinburgh. An der University of Oxford promovierte er im Bereich IT-Sicherheit. Nach Stationen in der Unternehmensberatung und bei Siemens wurde er 2009 als Professor für IT-Sicherheit an die Hochschule Augsburg berufen.

Von 2010 bis 2016 war Rohrmair Vizepräsident für Forschung und Wissenstransfer. Seit Oktober 2016 steht er an der Spitze der Technischen Hochschule Augsburg. Zudem ist er Vorsitzender von Hochschule Bayern e. V. und stellvertretender Vorsitzender des Lenkungsrats von BayWISS. 2026 erhielt er den Bayerischen Digitalpreis B.DiGiTAL des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales.