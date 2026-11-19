Der FC Augsburg und die WWK Kinderstiftung erfüllen mit der Aktion „FCA-Weihnachtswünsche“ Kindern aus sozialen Einrichtungen Weihnachtswünsche. Fans können Wunschkarten auswählen und die Wünsche bis Anfang Dezember erfüllen.

Wunschbäume stehen in den FCA-Fanshops

Vom 22. November bis 4. Dezember stehen Weihnachtsbäume mit Wunschkarten im FCA-Fanshop an der WWK ARENA sowie im FCA-Fanshop in der Innenstadt. Beim Heimspiel gegen Mainz 05 am 22. November gibt es zusätzliche Standorte auf dem Vorplatz der WWK ARENA, im Business-Bereich und an einem Aktionsstand an der Helmut-Haller-Statue. Der Vorplatz und der Aktionsstand sind jeweils bis zum Spielbeginn besetzt.

Fans können eine Wunschkarte auswählen und den darauf genannten Wunsch erfüllen. Das Geschenk darf höchstens 30 Euro kosten, sollte weihnachtlich verpackt und gut sichtbar mit der zugehörigen Wunschkarte versehen werden.

Wo die Geschenke abgegeben werden können

Die Geschenke können vom 22. November bis 2. Dezember im FCA-Fanshop an der WWK ARENA, Bürgermeister-Ulrich-Straße 90 in Augsburg, sowie im FCA-Fanshop in der Maximilianstraße 9 abgegeben werden.

Zusätzlich werden die Geschenke am 4. Dezember beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf dem Vorplatz der WWK ARENA und am Eingang zum Business Club angenommen.

Digitale Weihnachtswünsche per Gutschein

Wer kein eigenes Geschenk besorgen kann, hat bis Sonntag, 13. Dezember, eine digitale Möglichkeit. Im Online-Ticketshop des FCA können Gutscheine im Wert von jeweils 30 Euro gekauft werden. Die Kinder der beteiligten sozialen Einrichtungen können diese in einem regionalen Geschäft für Spielzeug, Schulmaterialien oder Sportartikel einlösen.

Die Bescherung findet am Mittwoch, 16. Dezember, in der WWK ARENA statt. Unterstützt wird die Aktion 2026 auch von den FCA-Profis und den FCA-Brückenbauern.