Am Augsburger Hauptbahnhof gilt ab dem 23. November 2026, 6 Uhr, ein Mitführverbot für Waffen, Messer und andere gefährliche Gegenstände. Die Regelung endet am 3. Januar 2027 um 24 Uhr.

Die Bundespolizeidirektion München erlässt für mehrere Bahnhöfe und S-Bahnhaltepunkte in Bayern zeitlich befristete Allgemeinverfügungen. Damit sollen angesichts des erhöhten Reiseaufkommens in der Vorweihnachtszeit und rund um den Jahreswechsel Gewalttaten verhindert sowie Reisende und Einsatzkräfte geschützt werden.

Diese Gegenstände sind verboten

Untersagt ist das Mitführen von Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art. Das Verbot umfasst außerdem gefährliche Werkzeuge.

Der Geltungsbereich umfasst am Augsburger Hauptbahnhof alle Gebäudeteile, Personentunnel, Bahnsteige und öffentlich zugänglichen Ebenen.

Mitführverbote an weiteren Bahnhöfen

Bereits ab dem 20. November 2026, 6 Uhr, gilt die Regelung am Münchner Hauptbahnhof, am Ostbahnhof und in München-Pasing sowie an den S-Bahnhaltepunkten Karlsplatz/Stachus und Marienplatz.

Am 21. November 2026, 6 Uhr, folgt der Hauptbahnhof Aschaffenburg. Ab dem 23. November 2026, 6 Uhr, sind neben Augsburg auch der Regensburger Hauptbahnhof betroffen. Für die Hauptbahnhöfe in Nürnberg und Würzburg beginnt das Verbot am 27. November 2026, jeweils um 6 Uhr. Für alle genannten Orte endet die Regelung am 3. Januar 2027 um Mitternacht.

Kontrollen und mögliche Folgen

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei überwachen die Einhaltung der Verfügungen. Bei Verstößen können die Gegenstände sichergestellt und unabhängig von einem möglichen Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein Zwangsgeld festgesetzt werden. Außerdem sind ein Platzverweis oder ein Bahnhofsverbot möglich.

Ausnahmen und weitere Bestimmungen sind in den jeweiligen Allgemeinverfügungen geregelt.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass das Führen von Waffen in der Öffentlichkeit grundsätzlich waffenrechtlichen Vorschriften unterliegt und teilweise verboten oder erlaubnispflichtig ist. Auch Waffen zur Selbstverteidigung können Situationen eskalieren, Helfern die Unterscheidung zwischen Tätern und Opfern erschweren und gegen den Träger selbst eingesetzt werden.