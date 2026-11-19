Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) kritisiert, dass die Bundesregierung bei der „Work-and-Stay-Agentur“ nach langer Diskussion vorerst auf eine Zentralisierung verzichtet. „Deutschland braucht gezielte Zuwanderung, damit Betriebe offene Stellen mit qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland besetzen können“, sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter dem Nachrichtenportal „T-Online“.

Die „Work-and-Stay-Agentur“ sollte genau das erleichtern. „Doch ausgerechnet bei diesem Hoffnungsprojekt der Wirtschaft halten Bund und Länder am Zuständigkeitswirrwarr fest“, kritisierte Kampeter.

Die mehr als 550 Ausländerbehörden sollen offenbar weiter für Aufenthaltstitel zuständig sein, eine Zentralisierung auf Bundesebene ist vorerst nicht vorgesehen. „Mit einer Bündelung der Zuständigkeiten wäre das Ziel schneller Verfahren ohne Medienbrüche einfacher umzusetzen gewesen“, sagte Kampeter dazu. „Jetzt müssen Bund und Länder dafür sorgen, dass die Agentur nicht zum digitalen Briefkasten verkommt.“

Kampeter zählt mehrere Punkte auf, die seiner Ansicht nach bei der Umsetzung der „Work-and-Stay-Agentur“ beachtet werden müssten: So müssten alle beteiligten Behörden ihre Systeme an das gemeinsame Portal anbinden. Zudem forderte er, dass das Verfahren durchgängig digital laufen müsse. Der Bund müsse außerdem dafür sorgen, dass Daten und Unterlagen nur einmal eingereicht werden müssten und dann von allen beteiligten Behörden genutzt werden könnten.

„So machen wir endgültig Schluss mit dem Flickenteppich“, sagte Kampeter. Er forderte, dass auch die Arbeitgeber einen Zugang zum Portal bekommen, damit sie sehen könnten, wo das Verfahren stehe und damit sie selbst aktiv werden könnten. „Wer eine Fachkraft einstellt, muss auch wissen, wann sie im Betrieb anfangen kann“, sagte Kampeter.